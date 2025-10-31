En video: exmiss Venezuela da a luz a su tercer hijo y comparte toda la experiencia con sus fans

Suscríbete a nuestros canales

La modelo y presentadora venezolana Bárbara Sánchez Velázquez está viviendo uno de los capítulos más felices de su con el nacimiento de su tercer bebé.

A través de su cuenta de Instagram, la exreina de belleza compartió con sus seguidores el emocionante recorrido desde su casa hasta el hospital, mostrando cada detalle de su jornada de parto, llena de nervios, amor y mucha emoción.

“Tengo ganas de llorar del dolor y de la emoción”

En el video difundido, se ve a Bárbara junto a su esposo Carlos Velásquez camino al hospital. A pesar de las fuertes contracciones, la venezolana no perdió el humor ni la ilusión.

"El día comenzó con contracciones, estamos convencidos de que es hoy. Tengo ganas de llorar del dolor, de la emoción… de todo”, expresó conmovida mientras sonreía ante la cámara.

Minutos después, la futura mamá mostró sus gestos de dolor durante las contracciones que llegaban cada dos o tres minutos mientras iban al hospital.

“Desde que amaneció han sido súper dolorosas, y empeoran cada vez más. Pero ya vamos con el doctor”.

Un parto lleno de amor

Ya en la sala de parto, Carlos Velásquez permaneció a su lado en todo momento. En las imágenes compartidas, se aprecia la emoción de ambos segundos después de escuchar el primer llanto del bebé.

Bárbara no pudo contener las lágrimas mientras acariciaba a su hijo por primera vez, un instante que los seguidores describieron como “puro amor”.

Una historia que conmovió las redes

En cuestión de horas, las publicaciones de Bárbara se llenaron de felicitaciones, mensajes de cariño y bendiciones por parte de colegas, artistas y fanáticos.

La presentadora agradeció entre lágrimas todo el apoyo recibido y prometió compartir más detalles del nacimiento en los próximos días.

“Gracias por acompañarnos en este momento tan mágico. No hay palabras para describir lo que siento”, escribió junto a un emoji de corazón.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube