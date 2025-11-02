Jennifer Lawrence se sincera: la decisión quirúrgica que la ayudará a sentirme más cómoda en el set

Suscríbete a nuestros canales

La conocida actriz estadounidenses Jennifer Lawrence, volvió a demostrar su característica honestidad al hablar abiertamente sobre la maternidad y sus planes de someterse a un retoque estético.

En una reciente entrevista con The New Yorker, la famosa compartió una decisión personal y es que planea realizarse un aumento de busto en noviembre. La actriz de 35 años explicó que su cuerpo ha cambiado significativamente tras ser madre, y que el procedimiento se llevaría a cabo justo antes de rodar una escena de desnudos en su próxima película, Mátate, amor.

"Nada está en su sitio", fue la sincera reflexión de Jennifer Lawrence sobre las transformaciones postnatales de su figura.

La mutación física de Jennifer Lawrence para la pantalla

La confesión de la actriz sobre su apariencia actual contrasta con la rigurosa disciplina física a la que ha sometido su cuerpo para papeles anteriores, demostrando que su evolución física no es ajena a la exigencia de Hollywood.

Katniss Everdeen en Los juegos del hambre : Para interpretar a la heroína de Panem, la actriz tuvo que adoptar una apariencia atlética y curtida, entrenando intensamente para proyectar la fuerza y resistencia necesarias de una cazadora en un mundo distópico.

Mystique en la saga X-Men : Quizás uno de sus cambios más radicales fue para el personaje de la mutante azul. Aunque el maquillaje protésico era el protagonista, Lawrence tuvo que soportar largas horas de aplicación y, en ocasiones, modificar su físico para encajar en el traje y las exigencias de las escenas de acción.

Dominika Egorova en Gorrión Rojo (Red Sparrow): Este papel le demandó una transformación física crucial, que incluyó una intensa preparación de ballet. Lawrence trabajó con un entrenador personal para lograr la silueta y la gracia de una exbailarina convertida en espía, un rol que requería disciplina corporal extrema.

Además de su plan de cirugía de busto, Lawrence también abordó otros rumores sobre posibles retoques faciales con su característico humor, atribuyendo los cambios en su rostro al proceso natural del tiempo y la maternidad: "Todo el mundo pensó que me operé la nariz, y yo digo: 'Tengo exactamente la misma nariz. Mis mejillas se hicieron más pequeñas. Gracias por mencionarlo'".

Con estas declaraciones, Jennifer Lawrence reafirma su lugar como una figura que no teme hablar de las realidades no tan glamurosas de la vida en el cine.

