¡Noche Dorada! Gala de bandas del Miss Venezuela 2025 define a las primeras ganadoras

Bajo el concepto "La noche dorada de la belleza venezolana" se prepara una de las veladas más esperadas del año: la Gala de Bandas Especiales 2025 del Miss Venezuela.

Se conocerá quiénes serán las ganadoras de los 18 títulos otorgados por los patrocinantes oficiales, refiere una NDP.

Gala de bandas del Miss Venezuela 2025

El Estudio 1 de Venevisión será el escenario para que este jueves 30 de octubre, a las 8:00 p. m., toda la audiencia pueda vivir una nueva producción de la temporada de la belleza 2025.

Este evento estará conducido por el reconocido presentador Leo Aldana, quien imprimirá su particular y carismático sello a una noche llena de emociones y sueños.

De entre los momentos más esperados de la Gala de bandas especiales 2025 estará el primer desfile oficial en traje de baño de las candidatas, que estará protagonizado por la talentosa artista musical Katherine Coll.

"La noche dorada" también contará con la presencia de destacadas figuras de la televisión, el teatro y el mundo 2.0 venezolano, quienes se unirán a esta celebración de la belleza y el talento nacional.

Durante la gala se le rendirá un homenaje de despedida a Alessandra Guillén, Miss Internacional Venezuela 2024, quien muy pronto viajará a Japón para participar en el Miss Internacional.

La transmisión comenzará con el streaming exclusivo en el canal YouTube del Miss Venezuela a las 7:30 p. m., un espacio en el que Andrea Rubio y Harry Levy compartirán los pormenores de la gala, mientras que en televisión abierta todo estará dispuesto para comenzar a las 8:00 p. m.

