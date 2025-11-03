¡Adiós al amor! Por este motivo Ana de Armas pone fin a su romance con Tom Cruise

Suscríbete a nuestros canales

La discreta relación entre Ana de Armas y Tom Cruise ha concluido después de casi un año, según confirmaron varias fuentes cercanas a la pareja a la revista Us Weekly. Los informes indican que la actriz de 37 años fue quien decidió poner fin al romance, principalmente porque las cosas "iban demasiado rápido" y había comenzado a sentirse incómoda con la velocidad a la que progresaba la relación.

La química entre la estrella hispanocubana y el protagonista de Top Gun era "totalmente innegable", según una fuente, y su conexión se forjó durante los preparativos de la película Deeper, donde "pasaban todos los días juntos preparándose y entrenando para las intensas secuencias subacuáticas". Lo que comenzó como "un profundo respeto profesional" no tardó en transformarse en algo más personal, hasta el punto de que "Tom quedó completamente enamorado de Ana".

Una ruptura amistosa

A pesar de la decisión, se indica que Ana "todavía le tiene mucho cariño a Tom" y que la pareja "quiere seguir siendo amigos", pero que ella "necesitaba dar un paso atrás". El medio The Sun añadió que la separación se produjo en buenos términos, y que ambos se dieron cuenta de que "no iban a llegar tan lejos y que estarían mejor como compañeros".

Durante su tiempo juntos, Cruise, de 63 años, se mostró detallista y galante. Según los reportes, colmaba a la actriz de regalos que iban desde flores y joyas hasta libros seleccionados personalmente, e incluso la posibilidad de viajar a cualquier parte del mundo en su jet privado. Sin embargo, estos gestos no fueron suficientes para superar la incomodidad de De Armas con el ritmo impuesto.

Después de la ruptura

Pocas semanas después de confirmarse la ruptura, Ana de Armas fue fotografiada en Nueva York, luciendo un aspecto relajado mientras paseaba a su perro. Su círculo más cercano asegura que, aunque la actriz está "decepcionada" porque "pensó que este año sería muy diferente", sigue adelante con su vida y carrera. "No llora por Tom, y sigue siendo amiga de él", afirmó una fuente al Daily Mail.

A nivel profesional, la expareja continuará vinculada por el proyecto Deeper, un thriller supernatural que actualmente se encuentra en pausa y en el que ambos compartirán pantalla a pesar de haber concluido su romance.

