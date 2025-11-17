Diosdado Cabello sobre el concierto Old School Reggaetón: 50.000 personas castigadas toda la noche

Suscríbete a nuestros canales

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, expresó un comentario sobre la asistencia masiva que tuvo el concierto Old School Reggaetón, llevado a cabo en el Estadio Monumental Simón Bolívar en Caracas, este sábado 15 de noviembre.

“El régimen se encargó de llevar a un campo de concentración que llaman el Estadio Monumental, concentrar ahí desde las 10 de la mañana a 50.000 personas y los castigó toda la noche con música”, indicó durante la rueda de prensa de la tolda roja.

“Una sanción, pero terrible, pues, reggaetón de todos los tipos, desde sus inicios. Un castigo, un castigo, el régimen es así, no tiene medidas cuando hace este tipo de castigos al pueblo”, agregó.

Asimismo, señaló que las personas también se están preparando para recibir la Navidad, adornando sus hogares y los locales abiertos.

Demostrando así “que Venezuela no se detiene”, enfatizó Cabello.

Conformación de los CBBI

En su declaraciones destacó que un total de 4 millones 523 mil 822 militantes participaron en las asambleas para la conformación de los Comités Bolivarianos de Base Integral (CBBI).

“Anoten ahí, nosotros no nos caemos a coba, nosotros somos bien severos, se movieron este ejercicio que contempló el fin de semana (8 y 9) y los días martes, miércoles y jueves se movieron 4 millones 523 mil 822 militantes, hombres y mujeres de Venezuela, mayores de 15 años”, dijo.