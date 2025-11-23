Laser Airlines emite comunicado sobre vuelos para este 24 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

La aerolínea Laser Airlines emitió este domingo un comunicado sobre los vuelos programados para el lunes 24 de noviembre.

A través de su cuenta en Instagram, Laser Airlines difundió cómo se verán afectados los vuelos y las medidas tomadas al respecto.

Comunicado

De acuerdo con la información proporcionada por esta aerolínea internacional, el vuelo pautado para el lunes 24 de noviembre en la ruta Caracas - Madrid - Caracas fue reprogramado "por motivos operacionales, según la información recibida de nuestra empresa aliada Plus Ultra".

Agrega que los pasajeros afectados por la reprogramación serán reubicados para el día jueves 27 de noviembre.

Para todos aquellos que deseen obtener más información pueden comunicarse con la aerolínea a través de los canales oficiales.

