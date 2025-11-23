"Hemos venido desde España para aprovechar": millones de compradores se lanzan a las tiendas en EEUU una semana antes del Black Friday

Suscríbete a nuestros canales

El esperado Viernes Negro o Black Friday 2025 se acerca con una alta expectativa por parte de millones de consumidores que esperan aprovechar las ofertas especiales de esta temporada.

Según el portal web de Spectrum Noticias y otras fuentes, este evento anual mantiene su relevancia como impulsor del comercio, aunque el costo de los productos sigue siendo un tema de preocupación para muchos compradores.

Compradores cautelosos y turistas internacionales confirman la relevancia del evento, incluso frente a la inflación creciente, destacando las preparaciones anuales que realizan para poder afrontar los precios al alza.

Los expertos anticipan que este año, los descuentos no llegarán a los niveles de 40% o 50% vistos en ediciones anteriores, en especial para ropa, zapatos, juguetes y electrónicos, debido a los aranceles y factores globales que afectan los precios.

Descuentos y calendario de ofertas en tiendas clave

El Viernes Negro se celebra el viernes 28 de noviembre de 2025, un día después del Día de Acción de Gracias que este año cae el 27 de noviembre. Como es habitual, las cadenas comerciales amplían sus promociones a días previos y posteriores, extendiendo las rebajas a casi toda la semana.

Tiendas como Amazon, Walmart, Macy's, Target, Best Buy y otras han anunciado fechas específicas y porcentajes de rebajas que varían por categoría.

"Nos preparamos todos los años, pero cada año todo está más caro," comenta Gustavo Velásquez, turista de La Florida, quien destacó la importancia de anticiparse para adquirir los productos deseados a pesar del aumento de los precios. Otro comprador, Miguel Herrero Rovira, turista de Puerto Rico, señaló con humor que es su esposa quien realiza la mayoría de las compras aprovechando los descuentos.

Amazon ofrece desde el jueves 20 de noviembre descuentos de hasta 50% en productos electrónicos y marcas reconocidas. Walmart dispone rebajas del 25 al 30 de noviembre, con acceso adelantado para sus miembros Walmart+. Macy's inició promociones desde el 2 de noviembre y extenderá su “Semana del Black Friday” hasta el 30 de noviembre, con ofertas que alcanzan hasta 75% en joyería y 70% en colchones.

Target, por su parte, comienza sus rebajas online el 23 de noviembre y abrirá tiendas el viernes 28 con descuentos en decoración y tecnología.

Impacto y comportamiento del consumidor

Más de 186 millones de personas están previstas para participar en las compras que comprenden desde el Día de Acción de Gracias hasta el Cyber Monday, marcando un aumento con respecto al año anterior.

La preferencia por la compra en línea impulsa esta tendencia, con estrategias de descuentos anticipados y ofertas relámpago que permiten a los consumidores comparar precios con mayor margen y planificar sus compras sin esperar exclusivamente al viernes central.

Las cadenas han señalado que no abrirán sus tiendas el día de Acción de Gracias, pero estarán listas para atender a los compradores desde la madrugada del día siguiente.

Aunque los descuentos no serán tan agresivos como en años pasados, la competencia entre los principales minoristas asegura una amplia oferta para diferentes categorías, destacándose tecnología, moda, juguetes y productos para el hogar.

