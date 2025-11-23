La tragedia vuelve a golpear a los Kennedy: revelan diagnóstico devastador para Tatiana Schlossberg

Suscríbete a nuestros canales

Recientemente, se dio a conocer una triste noticia que oscurece el legado de los Kennedy.

Tatiana Schlossberg, nieta del expresidente de EEUUA John F. Kennedy, decidió anunciar públicamente que se encuentra en mal estado de salud.

Según reportes de The New York Time y BBC News, le fue diagnosticado un tipo de cáncer muy agresivo, dándole los médicos un devastador pronóstico de vida.

¿Qué se sabe sobre el diagnóstico?

La periodista, de 35 años y madre de dos hijos pequeños, compartió la noticia este sábado en una emotiva columna publicada en la revista The New Yorker, coincidiendo con el 62 aniversario del asesinato de su abuelo en Dallas, en 1963.

La revelación conmocionó a Estados Unidos, sumando una nueva tragedia a la historia de la poderosa Kennedy, marcada por el prestigio político y las desgracias personales.

En su artículo, titulado "Una batalla con mi sangre", Schlossberg también aborda la tensa relación familiar con su primo segundo, Robert F. Kennedy Jr., a quien criticó por sus posturas como secretario de Salud, expresando alarma por su nombramiento mientras ella enfrentaba su propia crisis de salud.

Pronóstico desfavorable

Schlossberg, hija de la diplomática Caroline Kennedy y nieta de John F. Kennedy y Jacqueline Kennedy Onassis, relató que fue diagnosticada con leucemia mieloide aguda poco después de dar a luz a su hija en mayo de 2024.

La enfermedad se detectó tras un recuento sanguíneo inusualmente alto, un síntoma que se pensó que podría estar relacionado con el parto.

A pesar de someterse a tratamientos intensivos, que incluyeron quimioterapia y un trasplante de médula ósea, sus perspectivas no han mejorado.

En su columna, Tatiana escribió: "Durante mi más reciente prueba clínica, mi doctor me dijo que podría mantenerme con vida por un año, tal vez". Anteriormente, la periodista había llevado un estilo de vida saludable, incluso una vez nadó en el río Hudson para recaudar fondos para la Sociedad de Lucha contra la Leucemia.

El dolor de una madre y una hija

El pensamiento más doloroso para Schlossberg se centra en sus dos hijos, nacidos en 2022 y 2024. "Mi primer pensamiento fue que mis hijos... no me recordarían", confesó.

También expresó profunda angustia por el sufrimiento que su muerte causará a su madre, Caroline Kennedy, quien fue embajadora de EEUU en Australia y Japón.

Este mismo mes, su hermano, Jack Schlossberg, anunció sus planes de presentarse al Congreso en representación del estado de Nueva York, compartiendo el artículo de su hermana con la frase: "La vida es corta -dale con todo".

La oscura "maldición de los Kennedy"

La tragedia que ahora afronta Tatiana se suma a la larga historia de infortunios que persigue a la familia, conocida popularmente como la "Maldición de los Kennedy".

Esta narrativa se alimenta de las muertes prematuras, accidentes y asesinatos que afectaron a la dinastía a lo largo de las generaciones, lo que validó una destacada reputación entre la conciencia colectiva estadounidense.

La lista de desgracias es extensa y recurrente. Incluye el asesinato de su abuelo John F. Kennedy en 1963 y el de su tío abuelo Robert F. Kennedy en 1968 durante su campaña presidencial.

Otros parientes muerieron en accidentes aéreos (como Joseph Kennedy Jr. y John F. Kennedy Jr., quien falleció junto a su esposa a la edad de 38 años), así como en accidentes de esquí y por sobredosis, consolidando el mito de un destino trágico.

