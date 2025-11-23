¿Qué medidas anunció Colombia sobre los vuelos hacia Venezuela?

Suscríbete a nuestros canales

La Aeronáutica Civil (Aerocivil) de Colombia se pronuncio este sábado ante el aviso de la Administración Federal de Aviación (FAA) de los Estados Unidos (EEUU), sobre el espacio aéreo de Venezuela.

A través de su sitio web y redes sociales, anunció las medidas a tomar ante el aviso de la FAA sobre el incremento de operaciones militares en el espacio aéreo venezolanos

¿Cuáles son las medidas de Aerocivil de Colombia?

De acuerdo con el comunicado emitido por Aerocivil, las acciones "inmediatas y coordinadas" que se implementaron con motivo del Aviso a los Aviadores (NOTAM) que emitió la FAA varían entre requisitos operacionales a las aerolíneas, el compromiso con la seguridad aérea, entre otras.

En este sentido, Aerocivil de Colombia solicitó a los operadores aéreos comerciales que usan esta región a que presenten información detallada sobre:

Un análisis interno exhaustivo sobre el impacto directo y las implicaciones del NOTAM A0012/25 en sus rutas y operaciones actuales.

La descripción pormenorizada de las medidas operacionales y comerciales adoptadas, incluyendo la definición de rutas alternativas y los procedimientos de seguridad reforzados.

La confirmación formal de que se respetará el periodo de aviso previo de 72 horas requerido por la FAA para cualquier ajuste o modificación en los itinerarios afectados.

Seguridad aérea

Al respecto, Aerocivil de Colombia aseguró que están trabajando "en estrecha colaboración con las aerolíneas para asegurar que, mientras se gestionan las implicaciones de este aviso internacional, se mantenga el máximo estándar de protección y mitigación de riesgos para todos los pasajeros y las tripulaciones".

Asimismo, resalta que la información que suministren los operadores aéreos "será fundamental para que la Aerocivil establezca un marco de respuesta oficial, unificado y coordinado ante las autoridades aeronáuticas internacionales".

En este sentido, se instruyó los operadores aéreos comerciales a:

Requerir a cuando lo consideren pertinente, a la FAA con un mínimo de 72 horas de antelación los detalles específicos sobre información que pueda afectar el desarrollo de los vuelos planificados a través del correo electrónico [email protected].

Reportar de manera inmediata cualquier incidente de seguridad o riesgo observado o experimentado dentro del espacio aéreo afectado tanto a la AERONAUTICA CIVIL como a FAA a través de los canales oficiales establecidos.

Visita nuestra sección: Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube