Giro en el caso del alcalde Carlos Manzo: siete nuevas detenciones apuntan a su círculo de seguridad

Suscríbete a nuestros canales

La Fiscalía del estado de Michoacán confirmó en un comunicado la detención de siete escoltas presuntamente implicados en el homicidio del alcalde, Carlos Manzo.

De acuerdo con la información de El Heraldo de México, la aprehensión se llevó a cabo el pasado viernes 21 de noviembre, en Michoacán.

La noticia que protagonizan los miembros de su círculo de seguridad más cercano conmocionó al país y se produce pocos días después de la captura de un presunto planificador del homicidio.

¿Qué han dicho la Fiscalía?

Los siete detenidos fueron sacados esposados de la Casa de Cultura, antigua sede del ayuntamiento, en medio de un fuerte despliegue de seguridad compuesto por el Ejército, la Guardia Nacional y agentes estatales.

Funcionarios del equipo del alcalde asesinado y de su viuda, la actual alcaldesa, presenciaron el arresto de sus antiguos compañeros.

La Fiscalía estatal detalló que los arrestados fueron trasladados al Centro Penitenciario Licenciado David Franco Rodríguez para ser puestos a disposición de un juez, quien determinará su situación legal.

El alcalde Manzo había seleccionado personalmente a los ocho escoltas de su anillo de seguridad, según informó el gobernador de Michoacán tras el crimen.

Investigaciones se centraron en la seguridad

Las detenciones tienen lugar después de que, tras el asesinato, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, indicara que las investigaciones se habían extendido al círculo de seguridad del alcalde.

El político ya contaba con protección desde diciembre de 2024 y, en mayo, se había reforzado su seguridad con personal municipal y de la Guardia Nacional debido a amenazas de grupos delictivos.

Un presunto planificador ya fue capturado

La captura de los escoltas se da solo tres días después del arresto en Morelia de un hombre identificado como Jorge Armando "N", alias "El Licenciado", señalado como uno de los presuntos participantes en la planeación del homicidio.

García Harfuch informó esta semana que "El Licenciado" es integrante de una célula delictiva de Michoacán vinculada al poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Continúa la búsqueda de respuesta tras el asesinato del alcalde

El crimen ocurrió el pasado 1 de noviembre, cuando un joven pistolero de 17 años atacó al político de 40 años en una plaza de Uruapan en medio de las celebraciones del Día de Muertos, disparándole siete veces. El agresor fue abatido en el lugar por la seguridad del alcalde.

Las autoridades locales aún no determinan el móvil del asesinato. La zona del crimen en el parque central sigue acordonada con las ofrendas del Día de Muertos y mensajes de duelo y exigencia de justicia como: "Que La Paz no nos cueste la vida".

La muerte del alcalde desató protestas y llevó a la presidenta Claudia Sheinbaum a anunciar el "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia" para reforzar la seguridad en el estado con más de 10.000 elementos federales.

También puede visitar nuestra sección: Internacionales

Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube