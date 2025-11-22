Putin envía carta de felicitación a Maduro por su cumpleaños: reafirma su cooperación con Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, envió un mensaje de felicitación a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, con motivo de su cumpleaños, que se celebrará el domingo, en el que reafirmó la cooperación y solidaridad con el país.

“Recuerdo con calidez nuestras negociaciones constructivas, sustanciales, que se celebraron el mayo pasado en Moscú. Sin duda alguna, nosotros continuaremos el estrecho trabajo conjunto en aras del fortalecimiento continuo de las relaciones de asociación estratégicas entre Moscú y Caracas", señaló Putin en su mensaje.

Asimismo, el presidente ruso expresó su confianza en la capacidad de Venezuela para afrontar sus desafíos actuales, y que "defenderá sus intereses legítimos en estos tiempos turbulentos”. Concluyó su mensaje deseando "buena salud, bienestar y éxitos en su labor estatal”.

Respuesta de Venezuela al mensaje de Putin

Ante esta muestra de apoyo, el canciller de Venezuela, Yván Gil, utilizó sus redes sociales para agradecer al presidente Putin su solidaridad y hermandad hacia el mandatario nacional, informó Venezolana de Televisión (VTV).

El ministro de Relaciones Exteriores venezolano reiteró la intención de su gobierno de seguir profundizando la alianza bilateral, manifestando el compromiso de “seguir trabajando juntos en la construcción del mundo Multicéntrico y Pluripolar, libre de amenazas”.

