Varias aerolíneas internacionales suspenden sus vuelos hacia Venezuela este 22 de noviembre: esto se sabe

Al menos tres empresas cancelaron los vuelos de este sábado

Por Selene Rivera
Sabado, 22 de noviembre de 2025 a las 04:45 pm
Varias aerolíneas internacionales suspenden sus vuelos hacia Venezuela este 22 de noviembre: esto se sabe
Varias aerolíneas internacionales reconocidas suspendieron sus vuelos hacia Venezuela este 22 de noviembre.

A través de sus portales web se vio la cancelación de vuelos y rápidamente se difundió en las redes sociales.

Suspenden vuelos a Venezuela

Se trata de las aerolíneas Iberia, LATAM Airlines y TAP Air Portugal, quienes cancelaron sus vuelos pautados para este sábado 22 de noviembre.

Información en desarrollo...

Sabado 22 de Noviembre - 2025
