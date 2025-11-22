Varias aerolíneas internacionales suspenden sus vuelos hacia Venezuela este 22 de noviembre: esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

Varias aerolíneas internacionales reconocidas suspendieron sus vuelos hacia Venezuela este 22 de noviembre.

A través de sus portales web se vio la cancelación de vuelos y rápidamente se difundió en las redes sociales.

Suspenden vuelos a Venezuela

Se trata de las aerolíneas Iberia, LATAM Airlines y TAP Air Portugal, quienes cancelaron sus vuelos pautados para este sábado 22 de noviembre.

Información en desarrollo...

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube