Llegan a Venezuela niños repatriados desde Colombia: entre ellos bebes de pocos meses

Suscríbete a nuestros canales

Un grupo de niños venezolanos regresó al país, provenientes de Colombia, dentro del marco del Plan Vuelta a la Patria.

El regreso de estos niños de hasta 17 años de edad, responde al acuerdo suscrito en 2023 entre Venezuela y Colombia para la protección de los Derechos Humanos de los niños, niñas y adolescentes.

Niños venezolanos retornan al país

Un total de 16 niños regresaron a Venezuela, sus edades comprenden desde los 3 meses a los 17 años de edad y lograron reunirse con sus familiares en el país.

Entre los menores de edad que volvieron al país dentro de este acuerdo de cooperación entre ambos países, se encuentran niños como Carima Pantoja, la bebé de 3 meses, junto a Oswell Gutiérrez de 1 año y Ahinoa Arias de 3 años, entre otros.

Acuerdo entre Colombia y Venezuela

En noviembre del año 2023 Venezuela y Colombia firmaron un Memorando de Entendimiento sobre Protección y Retorno Seguro de Niñas, Niños y Adolescentes sin cuidados parentales.

Con este grupo de 16 niños, niñas y adolescentes repatriados, la cifra total de menores venezolanos que han regresado al país desde la nación vecina, sube a 71.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube