Arriba al país nuevo vuelo con 200 venezolanos repatriados desde Arizona: incluye a cinco niños

Este viernes por la tarde, arribó al país un nuevo vuelo de repatriación con 200 venezolanos a bordo, provenientes de Arizona, en Estados Unidos (EEUU), incluyendo al menos a cinco niños.

A través de su cuenta en Instagram, el ministerio de Interior, Justicia y Paz informó sobre el vuelo que aterrizó esta tarde en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, estado La Guaira.

Regresan 200 venezolanos desde Arizona

De acuerdo con la información suministrada por el ministerio, retornaron un total de 200 venezolanos al país, entre ellos 163 hombres, 32 mujeres y 5 niños.

Asimismo, indica que los 200 venezolanos retornados, recibieron la bienvenida por parte de sus familiares y las diferentes autoridades que conforman la misión Plan Vuelta a la Patria.

Agrega que estos venezolanos provienen de Phoenix, estado de Arizona en EEUU, y se trata del vuelo Nº 90 dentro del marco del Plan Vuelta a la Patria, con el que más de 17 mil hombres y mujeres han retornado al país.

