¿Qué fue lo que pasó? ICE expulsa a México a veterano del Ejército herido en Irak y condecorado: esta es la insólita razón

Suscríbete a nuestros canales

Un veterano condecorado del Ejército de Estados Unidos fue deportado por agentes de ICE tras cumplir una pena de prisión, en un caso que ha generado preocupación por su servicio militar, heridas de guerra y antecedentes penales. La información fue obtenida del portal web de La Opinión.

José Barco fue deportado en la madrugada del 14 de noviembre desde Arizona hacia Nogales, México, en un proceso calificado por su defensa como opaco.

Tras salir de prisión en enero de 2025, donde cumplió una condena de 15 años, fue puesto inmediatamente bajo custodia migratoria de ICE. Su familia no ha recibido confirmación sobre su ubicación precisa luego de la expulsión.

Barco llegó a Estados Unidos a los 4 años, se alistó en el Ejército a los 17 y desarrolló dos despliegues en Irak. Durante una misión, sufrió quemaduras y traumatismo craneoencefálico al intentar ayudar a dos compañeros tras la explosión de un artefacto explosivo improvisado.

Por estas heridas, recibió la condecoración Corazón Púrpura y una baja honorable en 2008. Su proceso de naturalización, iniciado durante su servicio, no avanzó debido a fallos administrativos.

Condena penal y deportación: esto es lo que se sabe

En 2008, en su segundo proceso de naturalización, Barco fue condenado por detonar un arma en Colorado Springs, hecho que provocó heridas a una joven embarazada.

Fuedo sentencia a 52 años, pero cumplió 15 antes de ser liberado anticipadamente. ICE lo detectó “no ciudadano deportable” independientemente de su historial militar y ejecutó su deportación. Sus abogados sostienen que de haber completada su naturalización, no habría sido expulsado.

Barco fue trasladado a México pese a no tener vínculos familiares allí, ya que su nacionalidad original está vinculada al exilio cubano de su familia en Venezuela. ICE declaró que cumple con la ley migratoria en casos de residentes legales condenados por crímenes graves. Los abogados de Barco buscan vías legales para localizarlo y gestionar su posible retorno.

Organizaciones de veteranos piden revisar su caso, considerando su servicio y las secuelas físicas y psicológicas que padece.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube