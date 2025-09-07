¿Qué pierde California si deportan inmigrantes? Estudio revela cifras alarmantes

Suscríbete a nuestros canales

La economía de California, valorada en 4 billones de dólares, enfrenta un riesgo creciente por las políticas migratorias impulsadas por la administración Trump.

Según el Bay Area Economic Institute, una entidad no partidista, y la Universidad de California en Merced, los sectores más dependientes de trabajadores inmigrantes —como la agricultura, la construcción y la hostelería— podrían sufrir pérdidas millonarias si avanzan las deportaciones masivas y se endurecen las restricciones de ingreso.

Estudio advierte sobre impacto en el PIB de California

El informe revela que una quinta parte de los 10,6 millones de inmigrantes en California son indocumentados, lo que deja en el aire el futuro de una parte vital de la fuerza laboral del estado.

El estudio proyecta que, si se combinan deportaciones masivas con el fin del estatus de protección temporal, California podría perder hasta 278 mil millones de dólares de su PIB.

“Estos son los trabajadores que mantienen nuestra economía a flote. Mantienen abiertos los negocios”, explicó Abby Raisz, directora de investigación del Bay Area Economic Institute, citada por CNBC.

La agricultura es el sector más vulnerable: 63% de su fuerza laboral está compuesta por inmigrantes y 24% son indocumentados.

“Sin ellos, no tendríamos alimentos disponibles”, advirtió Joe García, presidente de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de California.

Agricultura, construcción y hostelería en el centro de la tormenta

En la construcción, más del 60% de los trabajadores son inmigrantes y una cuarta parte carece de documentos.

Para Anirban Basu, economista de Associated Builders and Contractors, el déficit de mano de obra especializada ya existía, pero se ha cubierto históricamente gracias a la inmigración.

“La forma en que hemos abordado esto a lo largo del tiempo ha sido la inmigración”, señaló.

En la hostelería, las redadas de ICE y el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles ya impactaron las ventas y reservas de restaurantes, creando incertidumbre en el sector.

“Ha sido muy impredecible. Ha sido caótico”, dijo Courtney Kaplan, dueña de tres restaurantes en el Distrito de las Artes.

Mientras tanto, la Casa Blanca insiste en que la fuerza laboral local puede suplir estas vacantes. Pero los expertos del Bay Area Economic Institute advierten que sin inmigrantes la cuarta economía más grande del mundo podría enfrentar un colapso en áreas clave de producción y servicios.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube