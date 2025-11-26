¡Operativo nocturno! Diosdado Cabello supervisa órganos de seguridad

Suscríbete a nuestros canales

En horas de la madrugada de este miércoles, el vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, realizó un recorrido de supervisión a los órganos de seguridad ciudadana que hacen vida en el estado La Guaira.

“Nos vinimos para Catia La Mar, y todo en absoluta calma; allá vemos al fondo el hotel Maiquetía, un espacio para la tranquilidad y el disfrute de todos los venezolanos y de quienes vengan aquí a nuestro país”, expresó Cabello durante su recorrido de inspección en la parroquia Catia La Mar, cita una NDP.

Diosdado Cabello supervisa órganos de seguridad

Durante su visita por los diferentes puntos, el también Ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz enalteció el accionar de los venezolanos.

De igual manera, Cabello se detuvo en el peaje del Ven 911, donde conversó con los efectivos policiales presentes y les recordó la importancia de su vocación de servicio para el bienestar de la población.

Cabe destacar que el desarrollo de estas acciones reafirma el compromiso del Gobierno Bolivariano, el cual, mediante el trabajo articulado de los diferentes órganos de seguridad ciudadana, se hace presente en cada hombre y mujer para garantizar su integridad y seguir consolidando la paz y la justicia en todo el territorio nacional.

