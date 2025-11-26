Ministerio Público supera el millón de imputados: 610 mil medidas de protección para mujeres y 370 toneladas de droga incautada

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles, 26 de noviembre, el fiscal general, Tarek William Saab, ofreció un balance detallado de su gestión al frente del Ministerio Público (MP) desde el año 2017.

En sus declaraciones, Saab resaltó la importancia de iniciativas como El Ministerio Público va a tu Comunidad y El Ministerio Público Atiende tu Denuncia, que permiten una reacción directa y efectiva a la población en sus propios espacios.

Balance de gestión y detenciones

Desde 2017 hasta la fecha, las cifras presentadas por el Fiscal General reflejan:

Se registraron más de 6 millones 916 mil actuaciones en total.

Se atendió un millón 888 mil 162 actos conclusivos.

Se presentaron 535 mil 69 acusaciones y se realizaron un millón 251 mil 365 imputaciones.

El MP ingresó 2 millones 712 mil 445 causas y egresó 2 millones 472 mil causas.

La atención directa en la calle alcanzó a 110 mil 392 personas, sumando un total de 4 millones 184 mil 856 personas atendidas en despachos fiscales.

Resultados contra la corrupción

En el combate contra este delito, el MP registró:

24 mil 142 personas fueron imputadas.

Se logró la acusación de 10 mil 384 personas.

Se aplicaron 6 mil 954 sentencias condenatorias.

925 funcionarios del propio MP fueron imputados.

Se investigaron 36 tramas de corrupción vinculadas directamente a la industria petrolera nacional.

Delitos de violencia de género

El Ministerio Público reforzó su trabajo para proteger a las mujeres:

Se dictaron 610 mil 930 medidas de protección a mujeres en riesgo.

Se realizaron 76 mil 852 imputaciones y 50 mil 417 acusaciones.

Se dictaron 8 mil 881 sentencias condenatorias.

Se imputaron a Mil 133 femicidas y se condenaron a 659 victimarios.

A su vez, la gestión también incluyó la defensa de los derechos de los animales: se atendieron denuncias que involucraron a 27 mil 535 mascotas. Y se procesaron a 525 maltratadores de animales, logrando 50 condenas por este delito.

Atención a adultos mayores y usurpación

Se atendieron las denuncias de 46 mil 742 adultos mayores.

Se logró la restitución de 4 mil 705 locales, apartamentos y casas.

En el área de usurpación de funciones, se abrieron 24 investigaciones, se dictaron 289 órdenes de aprehensión, y 63 personas fueron condenadas.

Tráfico de drogas y crimen organizado

El Fiscal General también abordó la lucha contra el narcotráfico y las bandas criminales internacionales:

Se presentaron 52 mil 209 acusaciones y se condenó a 21 mil 370 personas por tráfico de drogas.

Se incautaron 370 toneladas de sustancias ilícitas, de las cuales más de 283 toneladas eran cocaína y 85.3 toneladas de marihuana.

También informó que organizaciones como el Primer Comando de la Capital (PCC) de Brasil, que opera en 24 países, controlan el tráfico de drogas hacia el sur y Europa.

Asimismo, el Clan del Golfo y el Cartel de Sinaloa fueron señalados como dominantes en el traslado de estas sustancias hacia los EEUU.

