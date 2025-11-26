Aterriza un nuevo vuelo desde EEUU: llegan 175 repatriados con menores separados de sus padres

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles 26 de noviembre, un nuevo vuelo procedente de Estados Unidos (EEUU) aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía con 175 venezolanos repatriados, un grupo que incluye a menores de edad que fueron separados de sus núcleos familiares.

Entre los casos más sensibles se encuentra el de Aidan Acuña, de 4 años, y Aleximar Ojeda, de 15, quienes, según la información oficial, fueron "arrancados de sus familias" en EEUU.

Aterriza un nuevo vuelo desde EEUU

El vuelo 92 que trajo a 175 venezolanos está compuesto por 142 hombres, 26 mujeres, dos niños y cinco niñas.

El recibimiento de los connacionales estuvo a cargo de funcionarios de los diversos órganos de seguridad ciudadana, tales como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía Nacional Bolivariana (PNB), entre otros.

Tras su desembarque, los repatriados en Venezuela pasan por un túnel migratorio, donde cada persona es entrevistada para revisar su caso; luego reciben atención médica por parte de las instituciones del Gobierno Nacional, para posteriormente ser trasladados a sus hogares por los órganos de seguridad.

Los vuelos suelen llevar a ciudadanos venezolanos que fueron detenidos por ingresar ilegalmente a territorio estadounidense, a menudo a través de la frontera sur.

