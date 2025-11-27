Abren nueva universidad pública en Venezuela: estas son las carreras que ofrece

Suscríbete a nuestros canales

Una nueva universidad pública abre sus puertas en Caracas a los estudiantes del país este miércoles.

La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, estuvo presente en la inauguración de esta nueva institución universitaria de carácter público.

Nueva universidad pública en Caracas

Se trata de la Universidad Venezolana de los Hidrocarburos (UVH), la cual se encuentra ubicada en la ciudad de Caracas y donde más de 200 estudiantes comienzan los Programas Nacionales de Formación para iniciar sus estudios universitarios.

Esta nueva universidad ofrecerá un total de cinco carreras, las cuales están orientadas a fortalecer el desarrollo energético, además de garantizar que una de las áreas estratégicas del país cuente con un relevo profesional.

Por su parte, la vicepresidenta Rodríguez destacó que “la historia petrolera de Venezuela permite ver de dónde venimos y hacia dónde vamos, siempre con un objetivo estratégico: la soberanía sobre nuestros recursos naturales”.

Asimismo, enfatizó el rol de la juventud en el proceso: “estos jóvenes representan el futuro del país y avanzan en la dirección correcta para defender nuestros recursos energéticos”.

¿Cuáles son las carreras que ofrece?

De acuerdo con la información proporcionada, la Universidad Venezolana de Hidrocarburos ofrecerá las siguientes carreras:

Ingeniería de Gestión Integral de Procesos de Hidrocarburos

Ingeniería en Geofísica

Ingeniería en Yacimientos de Hidrocarburos

Ingeniería en Producción y Procesamiento de Gas

Ingeniería en Petroquímica

Con estas diferentes carreras universitarias se busca responder a las necesidades que presenta la industria, al tiempo que se capacitan profesionales para recuperar la productividad del sector.

Celia Bejarano, la rectora de la UVH, resaltó que esta universidad es producto de un esfuerzo entre la Vicepresidencia de la República y los ministerio relacionados.

“La apertura de estos programas de pregrado amplía las oportunidades de formación y garantiza la preparación de nuevas generaciones que asumirán responsabilidades clave dentro de la industria”, aseguró Bejarano.

