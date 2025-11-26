Llega a La Guaira un lote de vehículos Toyota versión económica: conozca los modelos y precios

Suscríbete a nuestros canales

Un nuevo lote de vehículos Toyota Corolla Cross llegó al país, traídos desde China por medio de una importadorad e vehículos.

El periodista Nelin Escalante difundió una entrevista con un representante de AAK Trading, empresa encargada del traslado y la recepción de los vehículos en Venezuela.

Toyota en Venezuela

De acuerdo con la información proporcionada en el video de Escalante, estos vehículos tardan en llegar al país entre 80 y 100 días una vez que fueron cargados en China, destacando que este proceso puede tardar entre 3 a 4 semanas.

Asimismo, el representante de AAK Trading señaló que este lote consta de vehículos Toyota Corolla Cross y Toyota FrontLander Deluxe, los cuales varían en precios.

En este sentido aclara el representante de la empresa importadora que los Corolla Cross tienen un precio aproximado de 30 mil dólares después de los gastos y con todo incluido.

Mientras que el modelo FrontLander Deluxe tiene un precio de 33 mil dólares aproximadamente, después de gastos yy con todo incluido.

Importación de vehículos en Venezuela

Al respecto, indicó que este lote de vehículos salió de China el pasado 26 de septiembre y llegó a Venezuela el martes 19 de noviembre.

Adicionalmente, señaló que el próximo envío de vehículos desde China llegará a Venezuela entre el 3 y el 15 de diciembre de este año 2025.

El tiempo total de espera actual es de 180 días promedio, sin embargo, a partir de enero del año 2026, se podrá importar cualquier vehículo sin este largo lapso de espera.

AAK Trading trabaja con vehículos Hyundai, Honda, BYD, Mercedes Benz, BMW, Smart y diversas marcas chinas.

