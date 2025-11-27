Pronóstico en detalle del Inameh: ¿Se esperan lluvias este jueves 27 de noviembre?

Suscríbete a nuestros canales

Este 27 de noviembre, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) prevé un día con inestabilidad atmosférica a partir del mediodía.

Al respecto, el Inameh indicó que Venezuela espera un cielo parcialmente nublado en la mañana, pero con un aumento de la nubosidad asociado a lluvias o chubascos dispersos que se extenderán hasta la noche en zonas de la Gran Caracas, la región andina y el estado Zulia.

Pronóstico en detalle del Inameh

En las horas de la mañana, se espera cielo parcialmente nublado alternando con zonas despejadas en la mayor parte del territorio nacional.

De igual modo, se prevén lluvias o lloviznas dispersas en áreas al sur de Lara, norte de Trujillo, oeste de Portuguesa y al sur del Lago de Maracaibo.

¿Cómo será el clima para la tarde y noche?

Mientras que para la tarde y noche, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología estima que se incrementará la nubosidad con lluvias o chubascos dispersos en las siguientes regiones: Gran Caracas, Nororiente, Andes, Aragua, Carabobo, Yaracuy y Falcón.

Las precipitaciones se extenderán hasta horas de la noche en los Andes, este de Miranda y Zulia.

El resto del territorio prevalecerá parcialmente nublado, alternando con áreas despejadas.

Del mismo modo, en su pronóstico para las próximas seis horas, el Inameh alerta sobre nubosidad fragmentada, alternando con nubosidad parcial y algunas áreas despejadas.

De igual manera, se aprecia desarrollo nuboso asociado a precipitaciones aisladas y actividad eléctrica ocasional en zonas al sur de Lara, norte de Trujillo, oeste de Portuguesa y al sur del Lago de Maracaibo.

