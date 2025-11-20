En imágenes: incendio obliga a desalojar cumbre climática COP30 de la ONU en Brasil

Suscríbete a nuestros canales

Un fuerte incendio interrumpió abruptamente las actividades de la cumbre climática de las Naciones Unidas (COP30) en Belém, Brasil, lo que provocó que equipos de emergencia evacuaran a todos los delegados en el recinto.

El hecho ocurrió específicamente en el área conocida como 'Zona Azul', que es territorio administrado directamente por la ONU y alberga tanto los pabellones de las delegaciones internacionales como las salas donde se realizan las sesiones diplomáticas. Según los reportes, el fuego comenzó alrededor de las 2:30 de la tarde, hora local.

Ante la aparición de las llamas, los protocolos de seguridad se activaron de inmediato. El personal encargado aisló el perímetro afectado y dirigió a decenas de asistentes hacia las salidas de emergencia, informó EFE.

Aunque la evacuación generó instantes de tensión entre los presentes, el procedimiento se llevó a cabo para garantizar la integridad física de los participantes.

Fue controlado el fuego y no se reportaron víctimas

Fuentes oficiales confirmaron que la rápida actuación del cuerpo de bomberos permitió sofocar el fuego en cuestión de minutos. Tanto Helder Barbalho, gobernador del estado de Pará, como Celso Sabino, ministro de Turismo de Brasil, se dirigieron a la prensa para dar un parte de tranquilidad. Las autoridades corroboraron que el incidente no dejó personas heridas ni víctimas que lamentar.

Aunque todavía no existe un informe técnico definitivo sobre las causas del siniestro o la magnitud total de los daños materiales, informaciones preliminares apuntan a que el fuego podría haberse originado en la estructura correspondiente al pabellón de la India.

Aseguran que la cumbre no será cancelada

Respecto a la continuidad del evento y el impacto del suceso, el ministro Sabino declaró que este incendio es "algo que podría ocurrir en cualquier lugar del planeta. No hay posibilidad de cancelar la cumbre, que está siendo un éxito", y recalcó que la COP terminará el viernes como está previsto.

El incendio se produjo mientras la COP30 afrontaba su penúltima jornada, un día decisivo para desbloquear acuerdos sobre la adaptación al cambio climático. Los delegados trabajan actualmente en las hojas de ruta para la eliminación gradual de los combustibles fósiles y el cese de la deforestación.

Visite nuestra sección de Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube