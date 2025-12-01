Fuerte sistema de tormentas azotará estos estados del noreste de EEUU: ¿Cuánta nieve caerá?

Suscríbete a nuestros canales

Los residentes de Nueva York y Nueva Jersey se están preparando para la llegada inminente de un potente sistema de tormentas conocido como Nor’easter.

Este fenómeno podría traer consigo intensas nevadas y ráfagas de viento peligrosas a lo largo de la costa este esta semana.

Las autoridades meteorológicas están instando a todos a tomar precauciones de inmediato, ya que el riesgo invernal está aumentando.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ha emitido varias advertencias, indicando que el sistema de baja presión se está intensificando considerablemente.

Este tipo de tormentas, que son comunes entre octubre y mayo, son conocidas por la combinación de vientos fuertes, marejadas ciclónicas y precipitaciones intensas, que incluyen tanto nieve como lluvia helada, según lo que informa la Gestión de Emergencias de la Ciudad de Nueva York (NYCEM).

Autoridades activan protocolos de emergencia para enfrentar el sistema de tormentas

Los pronósticos más recientes indican que este Nor’easter podría tener un impacto serio en el transporte y los servicios públicos.

En Nueva Jersey, el gobierno ha declarado el estado de emergencia para facilitar la movilización de recursos y reducir el tráfico en rutas clave, especialmente aquellas cercanas a la costa.

El NWS advierte que las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 60 mph (96 km/h) en las zonas costeras, lo que incrementa el riesgo de cortes de energía generalizados y erosión en las playas.

"Es crucial que los residentes eviten conducir en áreas inundadas y sigan las instrucciones de los equipos de emergencia," enfatizó una fuente oficial en los informes sobre la situación en Nueva Jersey, subrayando lo peligrosa que es la situación.

Las aerolíneas y operadores de trenes, como NJ Transit, ya están anticipando demoras y posibles cancelaciones, instando a los viajeros a verificar el estado de sus itinerarios antes de salir.

¿Cuánta nieve caerá en Nueva York y Nueva Jersey por el sistema de tormentas?

Aunque los detalles sobre la cantidad exacta de nieve pueden variar, los meteorólogos están siguiendo de cerca la trayectoria del sistema para identificar dónde se producirán las nevadas más intensas.

Las zonas del interior, especialmente en las elevaciones más altas de Nueva York y Nueva Jersey, podrían experimentar las mayores acumulaciones.

Además de la nieve, las áreas costeras y urbanas están en riesgo de inundaciones en calles y en el metro, debido a la combinación de lluvias intensas y marea alta, un peligro que el NWS ha destacado en sus alertas.

Las autoridades están instando a los ciudadanos a asegurar sus hogares, preparar kits de emergencia con alimentos no perecederos y medicinas, y revisar los detectores de monóxido de carbono, dado el aumento en el uso de calefacción.

Estar bien preparados ayudará a reducir los riesgos asociados con esta poderosa tormenta invernal.

