Empleo en San Francisco ofrece salario competitivo y trabajo con animales: ¿Qué exige realmente?

El empleo en San Francisco que acaba de anunciar el Departamento de Cuidado y Control Animal (SFACC, por sus siglas en inglés) se convirtió en una de las posiciones más buscadas por quienes desean trabajar con animales en entornos profesionales.

La ciudad abrió una vacante temporal a tiempo completo para Asistente de Cuidado de Animales – Especialista en Comportamiento (3370), un rol con alta demanda debido al volumen de animales que ingresan al refugio público y a la complejidad de sus tareas diarias.

Un refugio esencial y una función clave para el bienestar animal

SFACC opera desde 1989 como el único refugio de admisión abierta financiado con fondos públicos en San Francisco. Atiende animales salvajes, domésticos y exóticos, incluyendo heridos, abandonados, perdidos o entregados voluntariamente.

Además, hace cumplir leyes estatales y locales de bienestar y responde en emergencias y desastres naturales en nombre de los animales de la ciudad.

El nuevo puesto trabaja bajo la supervisión del Supervisor Asistente de Entrenamiento y Comportamiento, con responsabilidades que incluyen evaluar el temperamento de los perros para adopción, coordinar traslados a organizaciones asociadas, dirigir grupos de juego, entrenar voluntarios y asesorar adoptantes.

También participa en proyectos especiales como el Día del Orgullo de las Mascotas y reuniones municipales, además de realizar limpieza y manejo de suministros.

El salario ofrecido oscila entre $32.38 y $41.31 por hora, y el nombramiento será Temporal Exento, lo que significa que no pasa por el proceso tradicional de servicio civil y dependerá de la discreción del departamento.

Requisitos, habilidades deseables y condiciones de trabajo

Los aspirantes deben cumplir al menos una de tres vías de elegibilidad: seis meses de experiencia verificable en refugios o centros de cuidado animal; 30 unidades semestrales en ciencias veterinarias o programas afines; o un año de experiencia en parques, zoológicos, museos o entornos universitarios trabajando con animales. Algunos puestos pueden exigir licencia de conducir Clase C de California.

Entre las habilidades deseables destacan certificaciones de entrenamiento como CPDT-KA o CTC, experiencia profesional en modificación de conducta canina, manejo de problemas de comportamiento típicos de refugios, organización, comunicación efectiva y capacidad para manejar situaciones tensas o emocionalmente sensibles.

El ambiente laboral incluye altos niveles de ruido, exposición a olores fuertes, manipulación de perros con temperamento desconocido, limpieza frecuente de perreras y levantamiento de hasta 50 libras. La posición requiere disponibilidad para trabajar fines de semana y turnos nocturnos.

Las solicitudes estarán abiertas hasta el 12 de diciembre de 2025 y SFACC verificará exhaustivamente la experiencia y la educación de cada postulante.

