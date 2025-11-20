Florida ofrece nuevos empleos agrícolas: la vacante que sorprende a quienes buscan trabajo en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

Una nueva oferta laboral publicada por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos a través de Seasonal Jobs abrió una oportunidad para trabajadores agrícolas interesados en emplearse legalmente en el sector del campo.

La empresa Greene's Farms, Inc., ubicada en Bunnell, Florida (FL 32110), lanzó una convocatoria para contratar a 20 jornaleros con experiencia previa en labores agrícolas, con un salario de $16.28 dólares por hora y un horario de 7:30 a. m. a 2:30 p. m., para un total de 40 horas semanales.

Los aspirantes pueden postular comunicándose al +1 863-937-0211, la vía habilitada por el empleador para recibir solicitudes.

Funciones y tareas que deberán realizar los trabajadores

Greene’s Farms requiere personal capaz de cumplir diversas actividades relacionadas con la producción y empaque de hortalizas. Entre las funciones principales se incluyen:

Siembra: colocar semillas manualmente en los hoyos realizados por el tractor, reponer bandejas desde el camión y caminar entre los surcos para mantener el ritmo de trabajo.

Clasificación: revisar e inspeccionar hortalizas en la cinta transportadora para garantizar que cumplan los estándares del USDA.

Empaque: separar, etiquetar y empacar los productos en la planta ubicada dentro de la finca.

Mantenimiento del campo: retirar y colocar plástico, podar, despejar maleza, limpiar microaspersores, mover líneas de riego y realizar orden general.

Manipular contenedores de hasta 27 kg, además de apoyar en labores de bodega.

Los empleadores proporcionarán herramientas de trabajo sin costo, excepto en casos de negligencia grave, donde podrán descontar reparaciones solo con autorización escrita del trabajador.

Requisitos, condiciones y proceso de postulación

Los solicitantes deben contar con al menos un mes de experiencia agrícola, capacidad para trabajar al aire libre durante seis horas diarias, incluso en temperaturas extremas, y destreza manual para realizar tareas repetitivas con rapidez y precisión.

La empresa podría ofrecer horas extra, aunque no están garantizadas.

El empleador entregará una copia del contrato o formulario ETA-790, documento requerido antes de tramitar la visa H-2A, la cual permite trabajar temporalmente en el sector agrícola y puede renovarse para futuras temporadas.

No existe obligación de laborar en días de descanso o feriados federales, aunque pueden generarse tiempos sin actividad por condiciones climáticas o ajustes de cosecha.

Para postular, los interesados pueden dar clic en la plataforma Seasonal Jobs, llamar al +1 863-937-0211, o escribir al correo [email protected].

