Fuerzas de Florida rescatan a 122 niños en Blitz Navideño: así se ejecutó la operación "Home for the Holidays"

Las autoridades de Florida acabaron una de las "mayores operaciones" de rescate de menores en la historia de Estados Unidos (EEUU). El operativo, llamado "Home for the Holidays", duró dos semanas y consiguió salvar a 122 menores que estaban desaparecidos o en riesgo de trata.

El fiscal general del estado, James Uthmeier, anunció la cifra este lunes y confirmó el arresto de seis sospechosos. Uthmeier declaró que “a muchos de estos niños han victimizado de formas innombrables”.

¿En qué ciudades de Florida se concentró el rescate?

La operación se concentró principalmente en varias áreas de Florida, con rescates en múltiples ubicaciones. Se rescató a 57 niños en la bahía de Tampa, la cifra más alta registrada en la operación.

Además, las autoridades rescataron a 14 menores en Orlando, 22 en Jacksonville y 29 en Fort Myers. El resto de los niños rescatados estaban en otros nueve estados del país, lo que demuestra la amplitud del operativo.

¿Qué nivel de victimización sufrieron los menores rescatados?

Los niños rescatados tenían un amplio rango de edad, que va desde los 23 meses hasta los 17 años. Las autoridades indicaron que “muchos habían experimentado varios niveles” de explotación.

Esta victimización incluyó abuso, negligencia, explotación y exposición a otra actividad criminal. Los esfuerzos se centran ahora en auxiliar a las víctimas con recursos de defensores de menores y especialistas.

¿Cuál es la magnitud del problema de niños desaparecidos?

El rescate de 122 niños en Florida duplicó la cifra de la “Operación Ojo de Dragón”, que salvó a 60 niños en junio en el mismo estado. El problema es constante.

Según el National Protection Task Force, más de 460.000 niños desaparecen cada año en promedio en Estados Unidos. Uno de cada siete menores que huyen a las calles fue víctima de tráfico sexual.

