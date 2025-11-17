USCIS impone nuevas políticas: prioriza intereses estadounidenses y transforma la inmigración legal

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha decidido eliminar la clara separación entre inmigración legal e ilegal al poner en marcha las nuevas políticas migratorias de la administración del presidente Donald J. Trump, según un comunicado oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y USCIS del 13 de noviembre de 2025.

Este cambio representa un giro significativo que impacta a quienes solicitan visas, residencia y otros beneficios migratorios, incluso a aquellos que siguen los procedimientos establecidos.

Matthew Tragesser, portavoz de USCIS, mencionó en el comunicado que "la distinción entre inmigración legal e ilegal pierde sentido cuando ambas pueden socavar los cimientos de un país".

Esta afirmación resalta la postura de la nueva administración, que ve la gestión migratoria como un tema de seguridad nacional y una prioridad económica para Estados Unidos.

USCIS: enfoque en el mérito y la seguridad nacional

Las nuevas directrices tienen como objetivo garantizar que la inmigración legal "priorice los intereses estadounidenses y que solo los más dignos obtengan el privilegio de ser ciudadanos estadounidenses," según informan fuentes oficiales de USCIS.

El DHS ha revelado que USCIS y otras agencias, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), han referido a casi 3.200 personas con órdenes de expulsión o antecedentes delictivos activos, lo que ha llevado a la detención de cerca de 2.000 extranjeros en instalaciones de USCIS desde el 20 de enero de 2025, reseña El Tiempo.

Además de intensificar los esfuerzos de aplicación de la ley, las nuevas políticas establecen criterios más rigurosos para los inmigrantes legales.

El gobierno ha puesto fin a programas de parole categóricos, como el de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos (CHNV), y ha reafirmado que los oficiales ejercerán su autoridad para excluir a cualquier extranjero que pueda convertirse en una "carga pública" para el gobierno, exigiendo a los solicitantes que demuestren que no dependerán principalmente de la asistencia gubernamental para su sustento.

