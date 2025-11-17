¡Fin al caos aéreo! FAA anuncia restablecimiento total de vuelos tras cierre de Gobierno: ¿Desde cuándo?

Suscríbete a nuestros canales

La Administración Federal de Aviación (FAA) anunció el domingo por la noche que, a partir de este lunes, levantará todas las restricciones de vuelos domésticos que se habían impuesto en los aeropuertos más concurridos del país debido al reciente cierre del Gobierno federal.

Esta decisión tiene como objetivo normalizar el tráfico aéreo justo a tiempo para la importante temporada de Acción de Gracias.

Las aerolíneas han vuelto a la normalidad en sus itinerarios

La FAA anunció que, a partir de las 06:00 a.m. hora del Este (10:00 GMT) de este lunes, las operaciones aéreas podrán reanudar sus rutas regulares en todo el espacio aéreo nacional.

Esta decisión pone fin a una crisis que había causado cancelaciones masivas y retrasos en las últimas semanas, reseña la agencia de noticias EFE.

Las restricciones iniciales obligaron a las aerolíneas a reducir hasta un 10% de sus vuelos en 40 aeropuertos muy concurridos, incluyendo importantes centros como Los Ángeles, Chicago y Nueva York.

Estas medidas se implementaron para garantizar la seguridad debido a la preocupante escasez de personal en las torres de control de tráfico aéreo.

Según los informes de la agencia, este cierre se convirtió en el más prolongado en la historia de Estados Unidos, lo que agravó aún más la falta de controladores.

Mejora en el nivel de personal permite el cambio para reanudar vuelos con regularidad

El Secretario de Transporte, Sean P. Duffy, y el administrador de la FAA, Bryan Bedford, publicaron un comunicado conjunto en el que explicaron que los indicadores de personal han mostrado una mejora constante día a día desde que terminó el cierre la semana pasada.

Esta recuperación en la asistencia de los controladores aéreos permitió a la agencia concluir que los niveles de servicio han vuelto a estándares que se consideran seguros, indica EFE.

El secretario Duffy comentó: "Ahora podemos enfocar nuestros esfuerzos en aumentar la contratación de controladores y en construir el nuevo sistema de control aéreo que el pueblo estadounidense merece", destaca Yahoo Noticias.

A pesar de que el cierre finalizó el miércoles pasado, la FAA mantuvo una reducción del 3% en los vuelos durante el fin de semana, mientras observaba cómo evolucionaba el regreso del personal.

La orden de emergencia, de acuerdo con Diario Libre, que provocó miles de cancelaciones y días con más de 9.000 retrasos, según datos de FlightAware, ha quedado completamente sin efecto.

