"Salgo a trabajar con miedo": esto dicen los venezolanos que perdieron la protección del TPS

El Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos fue cancelado en noviembre de 2025 tras un fallo de la Corte Suprema que permitió la rescisión inmediata del programa. Esta medida ha dejado a cientos de miles de venezolanos sin amparo legal frente a posibles deportaciones en Estados Unidos.

La información fue obtenida del portal web Spectrum Noticias Florida. Desde entonces, la comunidad venezolana enfrenta preocupación creciente ante la incertidumbre de su situación migratoria.

Un venezolano que pidió mantener su identidad en reserva expresa su temor: “Lo primero que hago al salir es encomendarme a Dios… estoy confiando en Dios de que todo va a salir bien, con miedo… salgo con miedo porque en cualquier momento puede surgir una detención”

Más de 200 mil venezolanos que estaban protegidos desde 2021 por el TPS quedaron afectados con esta decisión. William Díaz, fundador de Casa de Venezuela, señaló que esta situación ha golpeado no solo el aspecto migratorio, sino también el bienestar emocional de la comunidad:

“Mucha gente totalmente desubicada, el daño que se le está haciendo a nuestra comunidad no es solamente en el ámbito migratorio, sino también en el ámbito moral y psicológico”﻿.

El entrevistado añadió que pese al miedo, debe continuar trabajando: “Tenemos que salir a trabajar aún con miedo, así lo hago. Salgo a trabajar con miedo a que en algún momento pueda ser que me detengan y no pueda volver a mi casa” .

La abogada de inmigración Sheila Rodríguez señaló que la solicitud de asilo es la principal vía legal considerada actualmente. Sin embargo, aclaró que solo se recomienda para aquellos que puedan demostrar un miedo vigente y creíble de persecución:

“No podemos presentar un asilo si sabemos que no calificamos porque esto nos pudiera traer más problemas a la larga”

En Florida, donde residían cerca de 300 mil venezolanos bajo TPS, la decisión de la Corte Suprema desencadenó respuestas de organizaciones que buscan orientar a quienes ahora deben buscar nuevas alternativas migratorias.

