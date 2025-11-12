Gobierno venezolano facilita el retorno de quienes perdieron el TPS: detalles aquí

Suscríbete a nuestros canales

Los venezolanos que perdieron el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) como parte de las acciones del Gobierno de Estados Unido (EEUU) contra los migrantes en ese país, se les facilitará el retorno a Venezuela mediante la “Gran Misión Vuelta a la Patria”.

Así lo informó el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello.

“Esos compañeros que hoy están siendo echados allá, saben que tienen en su país un lugar donde ser recibidos por sus familias”, indicó.

Desde el pasado viernes 7 de noviembre, llegó a su fin el Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos en Estados Unidos, tras la decisión del presidente, Donald Trump, y un fallo de la Corte Suprema de ese país.

En tal sentido, Cabello lamentó las diversas dificultades que numerosos connacionales residentes en Estados Unidos enfrentan a diario a causa de la suspensión del TPS.

“Dicen algunos que hay 350 mil venezolanos, otros que dicen 600 mil, y el acoso contra el pueblo de Venezuela va más allá de eso. Los venezolanos no pueden comprar propiedades en algunos sectores de Estados Unidos; así tengan tiempo viviendo allí, no pueden comprar, se les tiene prohibido, y además padecen persecuciones en las calles, lo cual es una situación terrible”, dijo.