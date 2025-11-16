Inmigrantes en San Francisco: cómo acceder a atención médica inmediata con salud para recién llegados

Suscríbete a nuestros canales

El Programa de Salud para Recién Llegados se ha consolidado como un apoyo esencial para las personas que acaban de llegar a Estados Unidos y que necesitan establecer su historial médico en el país.

Este programa, que opera en los condados de San Francisco, San Mateo y Marin, ofrece atención integral a refugiados, solicitantes de asilo y personas con estatus migratorio humanitario especial, ayudándolos a conectar con médicos, clínicas y servicios de salud locales.

A través del Centro de Salud Familiar de ZSFG (ZSFG Family Health Center), los beneficiarios pueden acceder a exámenes médicos completos, vacunas, medicamentos y referencias a especialistas.

Además, el programa facilita la obtención de información sobre seguros médicos como Medi-Cal y brinda orientación para quienes se preparan para el examen médico requerido para obtener la tarjeta verde.

Requisitos y pasos para acceder al programa

El Programa de Salud para Recién Llegados está disponible para quienes han obtenido recientemente alguno de los siguientes estatus migratorios: asilo, refugio, Visa de Inmigrante Especial (SIV), víctima de trata de personas o participante cubano o haitiano, y actualmente residan en los condados de San Francisco, San Mateo o Marin.

El proceso de acceso incluye tres pasos principales:

Informarse sobre los beneficios del examen médico, que permite establecer un historial de salud en EE. UU. y obtener atención preventiva. Comprobar la elegibilidad, confirmando que la persona resida en el área de cobertura y tenga un estatus migratorio válido. Completar el formulario de derivación en línea, disponible en el sitio web oficial del programa, para recibir una cita con un profesional de salud especializado.

El programa también atiende a inmigrantes recién llegados y solicitantes de asilo que estén en proceso de solicitud o ya hayan solicitado su estatus migratorio.

Además del examen médico, los participantes reciben apoyo para inscribirse en Medi-Cal, acceder a servicios comunitarios y obtener orientación sobre recursos de salud pública locales.

Con esta iniciativa, las autoridades de salud de San Francisco buscan garantizar que quienes comienzan una nueva vida en Estados Unidos cuenten con la atención médica y el acompañamiento necesarios para integrarse plenamente y mantener su bienestar físico y mental.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube