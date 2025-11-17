DHS implementa datos biométricos obligatorios: ¿Qué pasará si no colaboras al salir de EEUU?

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) implementará a partir del 26 de diciembre de 2025 un control obligatorio de datos biométricos para todos los no ciudadanos estadounidenses, tanto adultos como niños, al salir del país.

La medida incluye fotografías faciales detalladas, huellas digitales y escaneo del iris del ojo, lo que completa un sistema de seguimiento integral de entrada y salida que hasta ahora solo aplicaba al ingreso de viajeros extranjeros.

¿Quiénes deben cumplir con la nueva norma?

La normativa afecta a todos los no ciudadanos, sin excepción. Entre ellos se incluyen:

Personas con visa temporal (turistas, estudiantes, trabajadores).

Residentes permanentes con green card .

Titulares de otros estatus migratorios, incluidos menores y adultos mayores.

Personas de cualquier nacionalidad que no sean ciudadanos estadounidenses.

El DHS advirtió que negarse a proporcionar los datos puede generar problemas legales, como la inadmisibilidad al país o la consideración de violación del estatus migratorio.

Dónde se aplicará el sistema biométrico

Los controles biométricos estarán presentes en todos los puntos de salida autorizados:

Aeropuertos internacionales con vuelos al extranjero.

Cruces fronterizos terrestres con México y Canadá.

Puertos marítimos, incluyendo cruceros y embarcaciones internacionales.

No importa si la salida ocurre en Texas, California, Florida, Nueva York o cualquier otro estado: todos los extranjeros deben pasar por este procedimiento.

Datos biométricos recopilados y retención

El sistema recopilará:

Fotografías faciales de alta resolución.

Huellas digitales (dactilares).

Escaneo del iris del ojo.

Registros de voz en algunos casos y otros datos biométricos que el DHS considere necesarios.

Estos datos se compararán con los tomados al ingresar al país para verificar la identidad y el cumplimiento de los plazos autorizados de estancia.

La normativa establece que las imágenes faciales de extranjeros, incluidos residentes permanentes, se almacenarán hasta 75 años en sistemas federales como IDENT o HART.

Datos capturados temporalmente por CBP se conservarán máximo 14 días para auditorías y verificaciones internas.

Los ciudadanos estadounidenses no están obligados a entregar información biométrica y cualquier fotografía tomada será eliminada en 12 horas tras la confirmación de su identidad.

Objetivo de la medida

El DHS señaló que el objetivo es crear un sistema biométrico integrado de entrada y salida, diseñado para reforzar la seguridad nacional, prevenir fraudes, controlar la sobrestadía de visitantes y asegurar información correcta de los viajeros.

La medida forma parte de las políticas migratorias de la administración del presidente Donald Trump, en su segundo mandato iniciado el 20 de enero de 2025.

Privacidad y protección de datos

La normativa garantiza que la recolección y almacenamiento de datos biométricos cumpla con leyes federales como la Privacy Act de 1974, la sección 208 de la Ley de Gobierno Electrónico de 2002 y la sección 222 de la Ley de Seguridad Nacional de 2002.

El DHS asegura que los datos se utilizarán, mantendrán y eliminarán siguiendo estrictos estándares de privacidad y seguridad.

