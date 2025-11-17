El fin del TPS impulsa el retorno: venezolanos dejan EEUU y seleccionan este país como nuevo hogar

Suscríbete a nuestros canales

El 7 de noviembre de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos decidió suspender la designación del Estatus de Protección Temporal (TPS) de 2021 para Venezuela.

Esta medida dejó a más de 250.000 migrantes en una situación de incertidumbre migratoria, con la constante amenaza de la deportación.

Ante esta repentina pérdida de protección legal, un número creciente de venezolanos ha optado por renunciar al "sueño americano" y buscar un futuro en países de América Latina donde los procesos de regularización son más accesibles, reseña La Nación.

Adiós al TPS: el impulso de una nueva migración venezolana

La reciente decisión del DHS ha causado un gran revuelo entre la comunidad venezolana que dependía del TPS para poder trabajar y vivir legalmente en Estados Unidos.

Sin este estatus temporal, muchos de estos migrantes se encuentran en una situación complicada, ya que les resulta casi imposible conseguir o mantener empleos formales, lo que les dificulta enormemente su capacidad para mantenerse a flote.

Mientras algunos de los afectados buscan alternativas como asilo o permisos especiales, una parte significativa ha decidido empacar y dejar el país.

De acuerdo con reportes y testimonios de medios como La Nación, el clima de incertidumbre y el miedo a las redadas de deportación por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) están llevando a estas familias a tomar la dura decisión de re-emigrar.

¿Cuál es el país suramericano elegido por los venezolanos para emigrar tras el fin del TPS?

Aunque la mayoría de los venezolanos en la región se encuentra históricamente en Colombia (más de 2.8 millones) y Perú (1.5 millones), el reciente flujo migratorio que sale de Estados Unidos revela una preferencia por destinos con economías más estables y mejores oportunidades laborales, donde la integración cultural y lingüística es más fácil, destaca Revista Mercado.

En este contexto, destaca La Nación, Chile se destaca como el país latinoamericano clave para estos migrantes que buscan escapar de la inseguridad legal en Estados Unidos.

Historias como la de un venezolano que no logró obtener el TPS en la frontera y decidió ir a Santiago para trabajar como conductor en plataformas como Uber, reflejan esta nueva ruta de escape

Chile, que históricamente ha sido uno de los principales receptores de la diáspora venezolana, ofrece un entorno económico más sólido en comparación con otros países de la región.

Aunque conseguir visas puede ser complicado, la percepción de estabilidad y desarrollo en sectores como servicios, tecnología y transporte lo convierte en una opción más atractiva que regresar a las economías más saturadas de migrantes venezolanos.

Los migrantes que dejan Estados Unidos priorizan la estabilidad a largo plazo sobre la cercanía geográfica, buscando un lugar donde puedan reestablecerse de manera definitiva tras la frustración de perder el beneficio temporal en el norte.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube



