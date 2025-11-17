¡Emergencia en la ciudad de Nueva York! Activan código azul tras bajas temperaturas

Suscríbete a nuestros canales

Ante la llegada de ráfagas de viento de hasta 51 km/h y un marcado descenso térmico, la ciudad de Nueva York activó el protocolo de "Código Azul" para proteger a la población vulnerable.

Esta medida moviliza a los equipos de emergencia para trasladar a personas sin hogar hacia refugios disponibles, los cuales operan sin restricciones de entrada durante la contingencia.

Si bien el termómetro marcará máximas de 45 °F tras una caída nocturna a 39 °F, la sensación térmica rondará los 37 °F, creando un escenario que exige precaución extrema para quienes transitan por las calles de la Gran Manzana según los pronósticos locales..

Eventos y recomendaciones

El panorama meteorológico anticipa la posibilidad de nevadas ligeras para este martes 18, manteniendo el ambiente gélido hasta el viernes 21, fecha en la que se espera un repunte importante en los termómetros hasta alcanzar los 57 °F.

Las autoridades instan a la ciudadanía a vestir en capas (preferiblemente tres), cubrirse cabeza y manos para evitar la pérdida de calor corporal y reportar a cualquier persona en situación de riesgo llamando al 911 según informa El Universo.

Asimismo, recomiendan proteger a las mascotas manteniéndolas en interiores y verificar el correcto funcionamiento de los sistemas de calefacción para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

