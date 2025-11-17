Protesta sorprende a Nueva York: ¿Qué oculta el controvertido proyecto del casino en Queens?

Suscríbete a nuestros canales

Decenas de residentes de Queens elevaron la presión pública el domingo al manifestarse contra el proyecto de casino que Metropolitan Park—la empresa conjunta del propietario de los Mets, Steve Cohen, y Hard Rock Entertainment—quiere construir en los estacionamientos que rodean Citi Field.

La protesta se realizó a pocas semanas de que la Junta Estatal de Ubicación de Instalaciones de Juego tome decisiones clave sobre las licencias.

Vecinos rechazan el plan y alertan sobre impactos negativos

Los opositores aseguran que el casino, propuesto cerca de la calle 126 en Willets Point, dañaría la estabilidad de sus comunidades.

Quienes marcharon en Flushing afirmaron que el proyecto generaría desplazamiento, congestión vial, tráfico y mayor riesgo de adicción al juego. Una manifestante sostuvo que el plan “no es una buena apuesta para esta ciudad”.

Algunos críticos elevaron aún más el tono. Un residente consultado por NBC New York calificó la propuesta como “un proyecto racista y depredador que se está instalando en medio de comunidades de clase trabajadora que están luchando”.

Grupos vecinales están pidiendo a líderes locales, incluido el senador estatal Jon Liu, que reconsideren su apoyo y se opongan al desarrollo.

Los detractores también cuestionan que una zona de uso comunitario se destine a un complejo de apuestas, incluso si incluye un parque adicional, argumentando que los beneficios económicos no compensan los riesgos sociales.

Promotores destacan apoyo político y beneficios económicos

Metropolitan Park sostiene que el rechazo es minoritario. Un portavoz declaró a News 4 que las seis juntas comunitarias, el Ayuntamiento, la Legislatura Estatal y el Comité Asesor Comunitario ya aprobaron el proyecto, lo que, según la empresa, evidencia “profundo y amplio apoyo”.

Los promotores aseguran que el plan aportará 23,000 empleos sindicalizados, 25 acres de espacio público para parques y más de mil millones de dólares en beneficios comunitarios, además de mejoras en la estación de metro cercana.

El casino es uno de los tres finalistas en competencia por una licencia en la ciudad, junto con Bally’s en el Bronx y la expansión de Resorts World cerca del aeropuerto Kennedy.

La Junta Estatal de Ubicación de Instalaciones de Juego se comprometió a decidir antes del 1 de diciembre, y la Comisión planea otorgar licencias antes del 31 de diciembre.

