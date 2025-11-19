EEUU: USCIS establece la lista oficial de documentos necesarios para renovar el Permiso de Trabajo

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) deja muy claro cuáles son los requisitos para los inmigrantes que desean renovar su Documento de Autorización de Empleo (EAD) en 2025.

La agencia subraya la importancia de presentar el Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo, de manera rigurosa y correcta, ya que es el documento clave.

Además, se debe incluir una lista específica de evidencias de apoyo para garantizar que el proceso se lleve a cabo sin contratiempos.

El Formulario I-765

Según la guía oficial de USCIS, los solicitantes de renovación de EAD (comúnmente conocido como permiso de trabajo) deben presentar obligatoriamente un nuevo Formulario I-765.

Este formulario funciona como la solicitud principal donde el individuo detalla su elegibilidad para la autorización de empleo.

Documentación que sirve como apoyo para renovar el Permiso de Trabajo (EAD)

Para que la solicitud de renovación sea considerada completa y válida, USCIS exige que los solicitantes incluyan varios documentos de respaldo junto con el I-765.

La agencia menciona de manera constante los siguientes como evidencia esencial (fuente: página oficial del Documento de Autorización de Empleo de USCIS):

Copia del último EAD: Los solicitantes deben presentar una copia del anverso y reverso de su Documento de Autorización de Empleo (EAD) más reciente.

Formulario I-94 o pasaporte: Se requiere una copia del Formulario I-94, Registro de Entrada/Salida (anverso y reverso), una impresión del I-94 electrónico, o una copia del pasaporte u otro documento de viaje.

USCIS indica que a los visitantes que llegan por vía aérea o marítima se les proporciona el Formulario I-94 durante el proceso de admisión.

Fotografías tipo pasaporte: El paquete debe incluir dos fotografías idénticas tipo pasaporte.

Formulario G-28 (si aplica): Si un abogado o representante acreditado está ayudando al solicitante, deben adjuntar el Formulario G-28, Notificación de Comparecencia como Abogado o Representante Acreditado.

El Permiso de Trabajo (EAD) ya no tiene extensión automática

Es importante señalar un cambio significativo que afectará a quienes presenten su solicitud a finales de 2025.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha anunciado una norma provisional que pone fin a la práctica de la extensión automática de 540 días para ciertas categorías de renovación, aplicándose a las solicitudes que se presenten a partir del 30 de octubre de 2025.

USCIS recomienda a los solicitantes que renueven su EAD lo antes posible, preferiblemente dentro de los 180 días previos a la fecha de caducidad, para evitar cualquier interrupción en su autorización de empleo.

Los inmigrantes deben gestionar activamente su proceso al presentar un paquete de renovación completo y correcto para asegurar la continuidad de su estatus laboral legal.

