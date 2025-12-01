Comercios

Inauguran gran tienda por departamentos en el centro de Caracas: descuentos por todo diciembre

Las personas podrán conseguir de todo para esta temporada decembrina

Lunes, 01 de diciembre de 2025
Inauguran gran tienda por departamentos en el centro de Caracas: descuentos por todo diciembre

El pasado sábado 29 de noviembre, fue inaugurada en el Centro Parque Caracas (detrás Sambil La Candelaria) la nueva tienda departamental Home General, que busca hacerse un espacio entre las ya conocidas, Mango Bajito, Traki, Todo Baratico, Tijerazo, Mundo Total, entre otras.

El espacio cuenta con 1500 metros cuadrados con mercancía de todo tipo, desde papel tapiz, pisos vinílicos, persianas, alfombras, artículos para el hogar, ropa, comida, papelería y más. Con precios al mayor y al detal. 

"Para estás navidades, juguetes y electronicos para regalar. Promociones y descuentos por la semana de inauguración", expresaron.

Home General se encuentra ubicada en el mismo lugar donde estuvo el Locatel del Centro Parque Caracas.

