Arranca pago de megabono por más de Bs. 36.000 en Patria: Quiénes lo cobran

Este viernes inició el pago del Bono de Corresponsabilidad y Formación, correspondiente al mes de noviembre.

De acuerdo con el Canal Patria, este beneficio está siendo entregado con un monto de 36.750,00 a través del Sistema Patria a los trabajadores de la administración pública, nómina especial.

Así puede retirar el Bono de Corresponsabilidad y Formación

Los beneficiarios pueden acceder al bono siguiendo los siguientes pasos a través de la Plataforma Patria:

Iniciar sesión en la página oficial del Sistema Patria utilizando su número de cédula y contraseña.

Acceder a la sección “Monedero” y seleccionar la opción “Retiro de fondos”.

Elegir el monedero de origen, monto y destino de los fondos.

Confirmar la operación haciendo clic en “Continuar” y luego en “Aceptar”.