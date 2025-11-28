Arranca pago de megabono por más de Bs. 36.000 en Patria: Quiénes lo cobran

Este viernes inició el pago del Bono de Corresponsabilidad y Formación, correspondiente al mes de noviembre.
De acuerdo con el Canal Patria, este beneficio está siendo entregado con un monto de 36.750,00 a través del Sistema Patria a los trabajadores de la administración pública, nómina especial.
Así puede retirar el Bono de Corresponsabilidad y Formación
Los beneficiarios pueden acceder al bono siguiendo los siguientes pasos a través de la Plataforma Patria:
- Iniciar sesión en la página oficial del Sistema Patria utilizando su número de cédula y contraseña.
- Acceder a la sección “Monedero” y seleccionar la opción “Retiro de fondos”.
- Elegir el monedero de origen, monto y destino de los fondos.
- Confirmar la operación haciendo clic en “Continuar” y luego en “Aceptar”.
Visite nuestra sección Nacionales
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube