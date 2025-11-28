Economía

Arranca pago de megabono por más de Bs. 36.000 en Patria: Quiénes lo cobran

Te explicamos cómo acceder a esta bonificación

Por Genesis Carrillo
Viernes, 28 de noviembre de 2025 a las 05:39 pm
Este viernes inició el pago del Bono de Corresponsabilidad y Formación, correspondiente al mes de noviembre. 

De acuerdo con el Canal Patria, este beneficio está siendo entregado con un monto de 36.750,00 a través del Sistema Patria a los trabajadores de la administración pública, nómina especial.

Así puede retirar el Bono de Corresponsabilidad y Formación

Los beneficiarios pueden acceder al bono siguiendo los siguientes pasos a través de la Plataforma Patria:

  • Iniciar sesión en la página oficial del Sistema Patria utilizando su número de cédula y contraseña.
  • Acceder a la sección “Monedero” y seleccionar la opción “Retiro de fondos”.
  • Elegir el monedero de origen, monto y destino de los fondos.
  • Confirmar la operación haciendo clic en “Continuar” y luego en “Aceptar”.

Viernes 28 de Noviembre - 2025
