Avianca se pronuncia tras revocación de concesión en Venezuela: activan reembolsos

Suscríbete a nuestros canales

Avianca, la aerolínea más grande de Colombia, y cuya licencia de vuelos fue revocada en días recientes por las autoridades venezolanas, se pronunció este viernes 28 de noviembre, sobre esta medida que afecta a miles de sus usuarios que ya tenían sus boletos reservados.

A través de un comunicado, la aerolínea informó que, debido a la revocación de su licencia en Venezuela, suspenden la venta y operación de vuelos desde y hacia la nación caribeña.

Ante esta situación, la aerolínea ofreció las siguientes alternativas de protección para quienes tengan reservas confirmadas:

Bogotá-Caracas-Bogotá (sin conexiones): Reembolso proactivo.

Bogotá-Caracas-Bogotá (con conexiones): Posibilidad de reembolso del segmento o del tiquete completo.

Opción de volar hacia o desde Cúcuta bajo condiciones especiales.

Detallaron que, los respectivos cambios pordán hacerse a través de AVIANCA.COM, la App, contact center, oficinas de ventas, aeropuertos y, a través de las agencias de viajes, para tickets adquiridos por ese canal.

"Avianca reafirma su compromiso de retomar operaciones tan pronto como las condiciones lo permitan", expresó Avianca.

También puede visitar nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube