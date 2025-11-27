“Les pido estar listos para defender nuestros derechos como nación": el mensaje de Maduro a la Aviación

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la República, Nicolás Maduro, pidió a la Aviación Militar Bolivariana a estar “listos” para defender al país, en medio de la tensión entre Venezuela y Estados Unidos.

“Les pido estar siempre imperturbables en su serenidad, alertas, listos y dispuestos a defender nuestros derechos como nación, como patria libre y soberana (...) Venezuela cuenta con ustedes”, indicó Maduro, durante la celebración del Día de la Aviación Militar Bolivariana, por su 105° aniversario.

La Administración de Donald Trump mantiene desde agosto un despliegue militar en aguas del Caribe, justo frente a las costas venezolanas, para presuntamente “combatir el narcotráfico”.

Ante esto, Maduro aseguró que “no hay amenaza ni agresión que atemorice al pueblo ni que nos tome por sorpresa”.

“Jamás nada ha quebrado la voluntad venezolana, no lo logró el bloqueo, la guerra psicológica ni lo que dicen lanzar sobre Venezuela. No lo lograrán. Donde intentaron sembrar división, se hizo más fuerte la unión nacional”, dijo Maduro.