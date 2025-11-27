Delcy Rodríguez sobre limitaciones en la conectividad aérea: EEUU está aislando a Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, denunció este jueves Estados Unidos (EEUU) está “aislando” a Venezuela, luego de que el pasado 21 de noviembre el país norteamericano instó a las aerolíneas a “extremar la precaución” al sobrevolar el país suramericano y el sur del mar Caribe ante “una situación potencialmente peligrosa en la región”.

Un día después, las empresas del sector anunciaron la cancelación de más de una treintena de vuelos desde y hacia Venezuela para el día lunes 24 de noviembre, lo que llevó al Gobierno Nacional a revocar la concesión a seis aerolíneas internacionales.

“Nuevamente el Gobierno de los Estados Unidos presiona a otros países porque creen que pueden aislar a Venezuela, presionan a otros países para que las aerolíneas no vengan a nuestro país”, expresó la también ministra de Hidrocarburos, cuyas declaraciones fueron transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), refiere EFE.

El pasado viernes, la Administración Federal de Aviación (FAA) de EEUU instó a “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera “una situación potencialmente peligrosa” en la zona, tras lo que varias aerolíneas internacionales anunciaron la cancelación de los vuelos programados para los días siguientes, mientras evaluaban la situación.

El lunes, Venezuela dio a las compañías aéreas un plazo de 48 horas para reanudar operaciones, bajo la advertencia de cancelar los permisos a las que no lo hicieran, lo que cumplió este miércoles al anunciar la revocación de las concesiones de Iberia, TAP, Turkish Airlines, Avianca, Latam Colombia y Gol, a las que acusó de «sumarse a las acciones de terrorismo» promovidas por EEUU.

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), que engloba a más de 300 aerolíneas de todo el mundo, urgió este jueves a Venezuela a “reconsiderar” su revocación de la concesión de vuelo.