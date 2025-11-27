Estas son las aerolíneas internacionales que siguen activas en Venezuela: lista

El gobierno venezolano revocó la licencia de operaciones a seis aerolíneas internacionales, tras acatar la alerta de seguridad emitida en días recientes por las autoridades estadounidenses.
De acuerdo con la información proporcionada por el INAC, la revocación de la concesión para operar en el territorio venezolano está dirigida a las siguientes aerolíneas internacionales:
- Iberia Líneas Aéreas de España S.A.
- Transportes Aéreos Portugueses S.A. (TAP Portugal)
- Aerovías del Continente Americano S.A. (AVIANCA)
- Aerovías de Integración Regional S.A. (LATAM AIRLINES COLOMBIA)
- Turkish Airlines
- GOL Linhas Aereas S.A.
¿Cuáles aerolíneas internacionales siguen activas en Venezuela?
La periodista Ginette González detalló cuáles aerolíneas internacionales seguirán prestando sus servicios en el territorio venezolano.
- Boliviana BoA
- Wingo
- Copa
- Avior
- Laser
- Conviasa
- Estelar
- Turpial
La comunicadora también reveló que, el INAC entregará las cartas de advertencia a Plus Ultra y a Air Europa. "Si en 48 horas no responden pueden tener el mismo destino que las aerolíneas a las que se les revocó la concesión".
