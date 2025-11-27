IATA emite nuevo comunicado por revocación de operaciones a aerolíneas internacionales en Venezuela 

Suscríbete a nuestros canales

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) emitió un nuevo comunicado sobre la revocación de los permisos de operación de varias aerolíneas internacionales que operan en Venezuela.

En tal sentido, este 27 de noviembre, recordaron que las aerolíneas habrían suspendido temporalmente sus vuelos hacia y desde Venezuela tras la emisión de alertas de seguridad aérea por parte de los gobiernos de Estados Unidos y España.

IATA emite nuevo comunicado por revocación de operación a aerolíneas

Al respecto, la IATA instó a "las autoridades venezolanas a reconsiderar la revocación de los permisos de operación de varias aerolíneas internacionales que operan en el país", se lee en su sitio web.

Precisaron que las aerolíneas priorizan la protección de los pasajeros y tripulantes, "evitando vuelos en zonas de alto riesgo".

Además, afirmaron que "las aerolíneas reafirman su compromiso con el mercado y su voluntad de restablecer el servicio de forma segura y eficiente tan pronto como las condiciones lo permitan, con foco en aquellos pasajeros que se han visto directamente afectados por esta situación que escapa al control de las aerolíneas".

La IATA y sus miembros reiteraron su disposición a cooperar con las autoridades pertinentes para buscar soluciones que garanticen la seguridad aérea y preserven la conectividad de Venezuela con el resto del mundo.

También instamos a las autoridades gubernamentales a aclarar oportunamente las recomendaciones y condiciones que han sido comunicadas y que han resultado en la suspensión temporal de los servicios hacia y desde Venezuela.

Vuelos en Venezuela

Se debe recordar que en las últimas horas, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) anunció que se revocó la concesión a seis aerolíneas internacionales.

A través de su cuenta en Instagram, el INAC difundió que la revocación publicada en la Gaceta Oficial n.º 43264 este miércoles 26 de noviembre.

De acuerdo con la información proporcionada por el INAC, la revocación de la concesión para operar en el territorio venezolano está dirigida a las siguientes aerolíneas internacionales:

Iberia Líneas Aéreas de España S.A.

Transportes Aéreos Portugueses S.A. (TAP Portugal)

Aerovías del Continente Americano S.A. (AVIANCA)

Aerovías de Integración Regional S.A. (LATAM AIRLINES COLOMBIA)

Turkish Airlines

GOL Linhas Aéreas S.A.

