IATA se pronuncia sobre suspensión de vuelos hacia Venezuela: comunicado desde Miami

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) envió este lunes un llamado a las distintas autoridades y entidades involucradas en la evaluación de la seguridad del espacio aéreo venezolano.

A través de un comunicado, la organización instó a estas partes interesadas a cooperar de manera coordinada y a ofrecer directrices más precisas a las aerolíneas que sirven la Región de Información de Vuelo (FIR) de Maiquetía.

Esta solicitud se origina después de que varias aerolíneas optaran por suspender sus rutas hacia el país, una decisión motivada por avisos de seguridad.

Advertencias a aerolíneas por parte de la FAA

Dichas advertencias fueron emitidas por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) el 21 de noviembre 2025 y por las autoridades españolas el 24 de noviembre 2025, notificando sobre posibles riesgos para la aviación civil y sugiriendo evitar el sobrevuelo del área mencionada.

IATA subrayó en su comunicado que la suspensión de vuelos corresponde a una medida de precaución de carácter temporal. Las acciones se implementaron luego de realizar rigurosos análisis de riesgo con el fin de proteger la integridad de los pasajeros, las tripulaciones y las aeronaves.

La entidad destacó en el comunicado que estas evaluaciones se alinean con los estándares globales de la industria, específicamente con los Anexos 6 y 17 del Convenio de Chicago.

La prioridad de las compañías aéreas es la seguridad operacional antes de restablecer los itinerarios regulares.

INAC advierte a las aerolíneas el restablecimiento de vuelos en 48 horas

Por su parte, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela advirtió que las aerolíneas deben reactivar sus operaciones en exactamente dos días, o podrían perder sus derechos de tráfico.

"El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela anunció hoy que las aerolíneas deben retomar sus operaciones en un plazo de 48 horas, bajo advertencia de suspensión de los derechos de tráfico", señaló el INAC.

Entretanto, la IATA enfatizó que las aerolíneas que conforman esta organización mantienen el compromiso de restablecer las operaciones desde y hacia Venezuela.

" (IATA) Reitera su disposición a mantener canales abiertos de comunicación con las autoridades venezolanas, a fin de coordinar acciones que garanticen la seguridad, la conectividad y la protección de los derechos de los pasajeros, en estricto cumplimiento de la normativa vigente de seguridad", sentenció la asociación.

