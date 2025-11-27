Pacheco si bajará este diciembre: restos del frente frio en el norte llegarán a Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Casi llega diciembre y los caraqueños esperan que bajen las temperaturas como tradicionalmente ocurre durante el último mes del año. Aunque en 2024 no se registraron descensos significativos.

Al respecto, el ingeniero hidrometeorológico, Valdemar Andrade, estima que las temperaturas bajarán considerablemente para los meses de diciembre y enero ante la llegada de un frente frío al país.

Durante una entrevista con la periodista Shirley Varnagy, el experto detalló que, en comparación con el pasado mes de octubre, la temperatura ha bajado un grado, siendo la mínima registrada hasta ahora de 16°C.

«Ayer (25NOV) en la UCV registramos la mínima del mes de noviembre hasta ahora de 16 grados. Hoy estamos en el orden de los 19 grados», precisó.

Temperaturas bajarán a 14 grados Celsius

No obstante, aclaró que aún falta que las temperaturas bajen más. «Se estima que siga descendiendo entre diciembre y enero y muy posiblemente estemos llegando entre 14 y 15 grados Celsius para enero de 2026».



«En este momento tenemos un frente frío sobre el atlántico, que se debe ir desplazando y dentro de tres o cuatro días debe estar alcanzando la parte norte del país. Entonces eso va a originar que quizás la semana que viene comencemos a notar aún mucho más frío de lo que estamos sintiendo en este momento», dijo.

