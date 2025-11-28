Inicia pago del tercer mes de aguinaldos a sector de la administración pública: 28 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes 28 de noviembre, se anunció el inicio del proceso de pago de la Tercera Porción (25%) de los aguinaldos para los trabajadores de la administración pública.

La noticia fue dada a través de la Dirección de Recursos Humanos de la Universidad del Zulia (LUZ), bajo la dirección del Dr. Gustavo A. Montero Proaño.

Este desembolso del Bono de Fin de Año, se está realizando a través del Sistema Patria y se acredita directamente en las distintas cuentas bancarias de los beneficiarios.

¿Cuánto se pagará?

El monto que se está pagando ahora corresponde a una fracción del aguinaldo oficial, que se calcula tomando como base el salario fundamental del personal activo, al cual se le suman las primas y compensaciones que integran su sueldo completo.

Es fundamental recordar que la base para calcular este aguinaldo es la escala salarial de cada trabajador. Esto significa que el cálculo respeta la estructura de cargo y antigüedad.

Se desconoce si desde el Ejecutivo Nacional otorgarán un cuarto mes.

