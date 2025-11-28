Viernes lluvioso y nublado en estos estados: reporte Inameh para hoy 28 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

Para este viernes, 28 de noviembre, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) prevé un día con inestabilidad atmosférica desde tempranas horas de la mañana.

De acuerdo con el reporte meteorológico, se estima nubosidad fragmentada alternada con zonas despejadas en buena parte de Venezuela; sin embargo, se podrían generar precipitaciones de intensidad variable al norte de Guayana.

Para tempranas horas de la mañana, Inameh pronosticó nubosidad con precipitaciones para las zonas del Esequibo, Delta Amacuro, Amazonas, sur de Bolívar, este de Miranda, Lara, oeste de Apure, Andes y Zulia.

Clima por regiones para este viernes

En la tarde y noche, se prevé formación de mantos nubosos generadores de lluvias o chubascos y ocasional actividad eléctrica, en partes de Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Nueva Esparta, Falcón, sur de Bolívar, Amazonas, Lara, Andes y Zulia; sin descartar, precipitaciones más dispersas en la Región Central.

Para la región Central y Capital, Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo y el Distrito Capital, se prevé nubosidad parcial en el transcurso de la mañana con algunas lluvias o lloviznas al este de Miranda; a partir del mediodía, se estima desarrollo nuboso asociado a precipitaciones de intensidad variable e intermitentes.

En cuanto a la Región Oriental (Sucre, Anzoátegui, Nueva Esparta, Monagas y Delta Amacuro) en ente meteorológico pronosticó nubosidad parcial con precipitaciones en la tarde.

Para la región Centro Occidental (Yaracuy, Falcón y Lara) se espera nubosidad parcial durante todo el periodo, con algunos chubascos en la tarde.

Lluvias con descargas eléctricas

En los Llanos Centrales (Guárico y Cojedes) se presentará una nubosidad parcial durante todo el día. Mientras que para los Llanos Occidentales (Portuguesa, Barinas y Apure) el clima permanecerá parcialmente nublado con precipitaciones en la tarde.

En la región de Los Andes (Trujillo, Mérida y Táchira) habrá un cielo de parcial a nublado con precipitaciones.

Finalmente, para los estados Amazonas, Bolívar y Guayana Esequiba, Inameh pronosticó un clima parcial a nublado en gran parte del período con precipitaciones y descargas eléctricas.

