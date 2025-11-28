Sistema MIR: venezolanos podrán usar sus tarjetas bancarias en Rusia

Suscríbete a nuestros canales

La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, anunció este jueves que pronto los venezolanos podrán pagar con sus tarjetas en Rusia, a través de su sistema bancario MIR.

Cabe destacar que los ciudadanos rusos que vienen a Venezuela ya usan sus propias tarjetas para pagar sus consumos en el país por medio de este mismo sistema.

Pagar en Rusia con tarjetas venezolanas

De acuerdo con la vicepresidenta Rodríguez, el sistema bancario ruso MIR permite a los usuarios realizar diversas transacciones comerciales y financieras.

En este sentido, resalta que las gestiones para que los venezolanos en Rusia hagan uso del sistema MIR ya están avanzando y pronto podrán usar sus tarjetas bancarias nacionales, aunque no dijo cuándo entrará en funcionamiento.

Sistema MIR

El sistema bancario MIR permite a los usuarios realizar diversas transacciones, entre ellas, resaltan las siguientes:

Pago de diversos bienes y servicios

Retiro de efectivo en cajeros automáticos

Transferencia de fondos en cualquier parte del país donde acepten el pago con tarjetas bancarias.

Titulares pueden realizar transacciones de forma remota, por medio de terminales bancaarios, internet o la aplicación móvil Mir Pay.

