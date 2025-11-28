"Ha llegado la hora": Nicolás Maduro ordena crear un nuevo sistema electoral en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la República, Nicolás Maduro, ordenó crear un nuevo sistema electoral que facilite la participación del pueblo venezolano.

“Ha llegado la hora de que, desde las bases y junto al pueblo, con el poder democrático del soberano, construir un nuevo sistema electoral que sea fácil para el pueblo y que le facilite sus decisiones y participación”, indicó Maduro, en transmisión de VTV.

En tal sentido, instruyó al ministro para las Comunas, Ángel Prado, a formar un equipo de líderes de base y Circuitos Comunales, con el fin de realizar debates desde las comunidades sobre el nuevo Sistema Electoral necesario para el país.

El pasado lunes, el primer mandatario había expresado la necesidad de construir un sistema electoral que esté “más cerca de la gente”.

“La parte física debe cambiarse para garantizar que cada ciudadano tenga su centro electoral en la comunidad donde vive”, dijo en su programa “Con Maduro +”.